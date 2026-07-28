Leeds United ve adidas, kulübün yeni 2026-27 iç saha formasını tanıttı; bu forma, futbolun en ikonik görünümlerinden birinin modern bir yorumu olarak öne çıkıyor. Kulüple özdeşleşen beyaz, sarı ve mavi kimlik etrafında şekillenen son iç saha forması, Leeds Şehir Beratı'nın imzalanmasının 400. yıl dönümünü kutluyor.

Kulübün mirasına saygı gösterirken taze bir tasarım anlayışını da benimseyen forma, kulübün imza niteliğindeki mavi ve sarı renklerini ince ve zarif yatay çizgilerle bir araya getiriyor. Arşivlerden ilham alan tasarım, klasik Leeds United formalarını hatırlatırken yeni nesil taraftarlar için çağdaş bir estetik sunuyor. Beyaz forma, temiz bir görünümü tamamlamak için doğal olarak beyaz şort ve çoraplarla kombinlenecek.

adidas

Kulüp nesiller boyunca şehrin dokusunun bir parçası oldu; futbol kültürü toplulukları şekillendirdi, anılar yarattı ve Leeds'in her köşesindeki taraftarları bir araya getirdi. 2026-27 iç saha forması da bu kalıcı bağı yansıtıyor ve tribünler kadar saha için de tasarlanmış bir forma ortaya koyuyor.

adidas'ın en yeni performans yenilikleriyle geliştirilen forma, saha içinde ve dışında serin, kuru ve dikkat dağıtmayan bir performans için teri emip dağıtan, hızlı kuruyan kumaşın yanı sıra Climacool teknolojisine de sahip.

adidas

Satın al: Leeds United 2026-27 iç saha forması

Leeds United 2026-27 iç saha forması bugünden itibaren adidas ve resmi Leeds United kulüp mağazasında satışta.







