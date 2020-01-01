Leeds United, Cyle Larin'i transfer listesine aldı

Beşiktaş'ın Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'e Leeds United'ın talip olduğu iddia edildi.

Sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zulte Waregem'e kiralanan ve ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Cyle Larin'in talipleri artıyor.

Milliyet' te yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi, Larin için 5 milyon sterlin'i gözden çıkardı.

Satın alma opsiyon hakkı Zulte Waregem'de bulunan 24 yaşındaki forvetin 2.5 milyon euro karşılığında Belçika ekibine transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.