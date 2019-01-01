Lecce, Kostas Mitroglou'yu kadrosuna katmak istiyor

Adı uzun süre boyunca Burak Yılmaz ile anılan Lecce, bu transferde hedefine ulaşamayınca Kostas Mitroglou'ya yöneldi.

Tutto Mercato' nun haberine göre Lecce, Kostas Mitroglou transferinde sona geldi.

Haberde 'nın Yunan forveti hiçbir şekilde geri istemediği belirtilirken Lecce'nin transferi bitirmek üzere olduğu yazıldı.

Lecce Marsilya'yla anlaşırsa, Mitroglou ile bir sezon daha kiralık anlaşması bulunan 'ı da ikna etmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılıların ise bu transferde İtalyan ekibine zorluk çıkarması beklenmiyor.

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Kariyerinde ve Olympiakos takımları da bulunan 31 yaşındaki forvet, geçen sezon Galatasaray forması altında sadece iki gol atabilmişti. Ancak özellikle Akhisarspor'a son saniyede attığı gol, şampiyonluk yolunda çok büyük katkı vermişti.