Lecce, Burak Yılmaz transferi için İstanbul'a geliyor

İtalyan kulübü, tecrübeli golcünün transferini görüşmek için İstanbul'a temsilci gönderiyor.

'nın yeni ekiplerinden Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.

Tuttomercato'nun haberine göre, İtalya'nın en üst seviye liginde kalıcı olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelecek.

Lecce sportif direktörü Mauro Meluso, İtalyan kulübü adına çalışmaları yürütecek.

Habere göre, Serie A'nın yeni ekibi tecrübeli golcüyle iki yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Burak Yılmaz, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetti.