LeBron James, Liverpool'dan sonra Milan'a da yatırım yapıyor

NBA yıldızı, futbola yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

AC Milan'ın yeni sahibinin adı Gerry Cardinale, ancak onun arkasında uzun bir yatırımcı listesi var.

Bunlardan biri de spor yatırımlarının müdavimi haline gelen NBA yıldızı LeBron James.

Financial Times tarafından bildirilen habere göre Milan'ın Mayıs ayında başlayan satış işlemleri son noktaya geldi.

Cardinale, Milan'ın Elliott Fund tarafından (Amerikan yatırımcı) toplam 1,2 milyar Euro'ya satın alınmasına öncülük ediyor.

Finansal olarak istikrarlı ve her zaman sahada işleyen bir projeyle devam etmek istiyorlar. Şu an yapının bozulması mümkün görünmüyor. Paolo Maldini ve ekibi spor alanından sorumlu olmaya devam edecek, bu nedenle herhangi bir yön değişikliği öngörülmemektedir.

Liverpool'a yatırım yapmıştı

Ancak Milan'ın devralınmasında rol alacak tek kişi LeBron değil. Steinbrenner ailesinin sahibi olduğu New York Yankees burada baş rolü oynuyor. Yatırımcıları arasında LeBron, ünlü müzik yapımcısı Jimmy Lovine ve rapçi Drake'in de bulunduğu Los Angeles merkezli fon Main Street Advisors olacak.

Financial Times'ın açıkladığı gibi RedBird, İtalyan kulübünü satın alma anlaşmasını ilerleyen günlerde açıklayacak.

LeBron James'in Cardinale ile zaten iyi bir ilişkisi var. Öyle ki LeBron James, Liverpool'daki hissesini de Cardinale aracılığıyla almıştı.