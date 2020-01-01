Lazio'ya koronavirüs soruşturması

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), sağlık protokollerine ilişkin ihlal olup olmadığını tespit etmek amacıyla Lazio hakkında soruşturma başlattı.

FIGC'ten yapılan yazılı açıklamada, federasyon spor savcısı Giuseppe Chine'nin, takımında geçen hafta bazı oyuncuların pozitiflik durumundan yola çıkarak, Lazio'nun Formello'daki tesislerinde Kovid-19 sağlık protokollerine yönelik ihlal olup olmadığını tespit etmek üzere iki ayrı teftiş talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, spor savcılığının gönderdiği temsilcilerin, Lazio Başkanı Claudio Lotito ile kulüp doktoru Ivo Pulcini'nin ifadelerini aldığı ifade edildi.

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Spor savcılığı temsilcilerinin, Lazio'nun UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda ekibi ile 28 Ekim'de oynadığı maç ve 'da 1 Kasım'daki ile yapılan müsabaka öncesinde takıma yapılan sürüntü testlerinin raporlarını da incelediği kaydedildi.

Daha fazla takım

Corriere dello Sport'un haberinde de Laziolu oyuncular; Ciro Immobile, Lucas Leiva ve kaleci Thomas Strakosha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen haftaki Club Brugges maçı kadrosunda yer almadığı ayrıca yarınki St. Petersburg maçı kadrosuna da alınmadığı belirtilirken, bu 3 oyuncunun, takvimde Şampiyonlar Ligi maçları arasında kalan geçen pazar ligde Torino karşısında oynamış olmalarının kamuoyunda tartışma konusu olduğu belirtildi.

Haberde, Immobile, Leiva ve Strakosha'nın Şampiyonlar Ligi müsabakalarının kadrosunda yer almayıp, lig maçında oynamalarının soruşturmanın ana konusu olduğu kaydedildi.