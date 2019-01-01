Lazio'dan Yusuf Yazıcı itirafı

İtalyan kulübünün genel menajeri Igli Tare, milli oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştıklarını açıkladı.

ekiplerinden , yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek için girişimlerde bulunan kulüplerden biriydi.

'un ile anlaşması üzerine 'ya giden genç orta saha, kariyerine başladı.

İtalyan gazetesi Corriere Dello Sport'a bir röportaj veren Lazio Genel Menajeri Igli Tare, takımının Yusuf Yazıcı'yı transfer etmeye yaklaştığını itiraf etti.

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"Bir çok ismin adı geçiyordu ancak bütçemizi dengelememiz çok önemli" diyen Tare, Sergej Milinkovic-Savic satılsaydı Yusuf'u transfer edeceklerini açıkladı:

"Eğer Milinkovic gitseydi Yusuf Yazıcı'yı alacaktık. Sergej en iyilerden biri. Kim bilir belki 100 milyon euro değerindedir"

16.5 milyon euro karşılığında Fransa'nın yolunu tutan Yusuf Yazıcı, yeni takımı Lille'in oynadığı 4 maçta da görev aldı.