Lazio'da şok! Genç oyuncu yaşamını yitirdi

Lazio'nun 19 yaşındaki genç oyuncusu Daniel Guerini, geçirdiği trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

Serie A ekibi Lazio ölüm haberiyle sarsıldı. Başkent ekibinin U19 takımında forma giyen Daniel Guerini geçirdiği trafik kazası sebebiyle yaşamını yitirdi.

Genç oyuncunun yaşamını yitirmesinin ardından Lazio ve Fiorentina bir mesaj yayınladı. 10 numara olarak görev yapan, sol ayaklı, genç oyuncu, Lazio'nun gelecekte çok şey beklediği isimlerin başında geliyordu.

Guerini gelecek yıllarda Lazio'nun A Takımı'nda görev yapması bekleniyordu. Genç oyuncu son olarak 21 Mart'ta Torino'ya karşı forma giymişti.

Daniel Guerini'nin kariyerinden satırbaşları

21 Mart 2002'de dünyaya gelen Daniel Guerini, futbola Lazio altyapısında başladı. Burada oynarken sırasıyla, Fiorentina, Torina ve SPAL kulüplerine kiralık olarak gönderildi.

Guerini aynı zamanda İtalya'nın alt yaş kategori milli takımlarında da forma giyiyordu.