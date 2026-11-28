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Lazio, Serie A'daki başarılı performansını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, cumartesi günü Torino deplasmanında zorlansa da fırsatlarını iyi değerlendirdi ve Danimarkalı Oliver Provstgaard ile Gustav Isaksen'in golleriyle 1-2 kazandı. Lider Lazio, pazar günü oynayacak en yakın takipçisi AS Roma'nın beş puan önünde.

Lazio'da Kenneth Taylor forma giyemedi. Orta saha oyuncusunun kas sakatlığı, maçta yer almasına engel oldu. Tijjani Noslin ise ilk 11'de başladı ve kendini forvette gösterme fırsatı buldu. Danilho Doekhi savunmanın merkezinde görev aldı.

İlk yarıda oyunun üstün tarafı Lazio değil, Torino'ydu. Ev sahibi ekip ayrıca birçok iyi fırsat yakaladı ancak Giovanni Simeone ve Che Adams bunları değerlendiremedi.

Lazio, Taylor'ın yokluğunu ciddi biçimde hissetti ve yaratıcılıkta büyük sıkıntı yaşadı. Roma ekibinin duran toptan öne geçmesi de bu açıdan manidardı.

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Oliver Provstgaard, kornerde ceza sahası içinde doğrudan rakibi Saúl Coco'dan sıyrıldı ve güzel bir kafa vuruşuyla golü buldu.

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Kian Fitz-Jim'den yoksun Torino, devre düdüğünden önce 0-2 geriye düştü. Bu golde de Zaccagni kritik rol oynadı. İtalyan oyuncu topu kazanıp Isaksen'e aktardı; Isaksen de soğukkanlı bir vuruşla golü attı.

Torino ikinci yarıya umutla başladı ve Simeone ile neredeyse karşılığını alıyordu. Simeone'nin sert şutu, Christos Mandas'ın eldivenlerine çarpıp üst direkten döndü. Adams da kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı ancak top az farkla dışarı gitti.

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Torino, hak ettiği farkı bire indiren golü kısa süre sonra buldu. Gvidas Gineitis'in etkili ortasında Adams bu kez kafa vuruşunu gole çevirdi ve Mandas'ı çaresiz bıraktı.

Lazio, kontra atakta maçı bitirme fırsatını değerlendiremedi. Gaetano Oristanio'nun (eski Volendam oyuncusu) kafa vuruşuyla golü atma şansı yakalaması, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun ekibine pahalıya patlayacak gibi görünüyordu. Ancak top, Oristanio'nun inanamadığı şekilde dışarı gitti. Böylece hâlâ yenilgisiz olan Lazio, sezonun 11. lig galibiyetini aldı.