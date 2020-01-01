Lazio yetkilisi, Vedat Muriqi için İstanbul'da

Serie A ekibi Lazio tarafından yetkilendirilen menajer Shkumbin Qormemeti’nin Vedat Muriqi transferini bitirmek için İstanbul’da olduğu iddia edildi.

’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi yeni sezonda İtalya’da forma giyebilir.

Tuttomercatoweb’in haberine göre ’nun Arnavut sportif direktörü Igli Tare, bu transferi bitirmesi için vatandaşı olan menajer Shkumbin Qormemet’i görevlendirdi.

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Lazio’nun bu menajer vasıtasıyla bonuslarla birlikte 18 milyon euro’yu bulan teklifini ilettiği, Fenerbaahçe’nin ise 20 milyon euro’yu geçen bir bonservis talebinde bulunduğu öne sürüldü.

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Qormemeti’nin hâlâ İstanbul’da bulunduğu ve taraflar arasında görüşmelerin olumlu şekilde sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz yaz Çaykur Rizespor’dan 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli artı takasta Oğuz Kağan Güçtekin (Kiralık), Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan karşılığında kadrosuna kattığı Muriqi forma giydiği 36 maçta 17 gol atıp 7 asist yaptı.