Lazio, Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının radarına giren Muriqi'e son olarak Lazio talip oldu.

'nin sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak İtalya’da şampiyonluk kovalayan , Muriqi için devreye girdi. La Gazzetta dello Sport' ta yer alan habere göre Çizme ekibi, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Muriqi'in Seria A'da oynamak istediği ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için kapıyı 20 milyon euro'dan açacağı ve bu bedelden aşağıya Muriqi'i satmayı düşünmedikleri kaydedildi.

Daha fazla takım

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Muriqi, toplam 15 gol attı ve 5 asist yaptı. Muriqi'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.