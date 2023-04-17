İtalyan golcü, yaşadığı trafik kazası nedeniyle zor günler geçiriyor.

Lazio, kaptanları Immobie'nin arabasının neredeyse parçalandığı olay sırasında kaburga kemiğinin kırıldığını ve omuriliğinin yaralandığını doğruladı.

Immobile'ın avukatı, Instagram’da bir açıklama yaptı ve müvekkilinin herhangi bir suç işlediğini reddetti.

Ne söylendi?

Açıklamada, "Bugün yaşananlardan dolayı sarsılan müvekkilim Ciro Immobile'in aklı iki kızında ve bir an önce sağlığına kavuşmasını umduğu tramvay şoföründedir.

"O, kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı için rahatladı, şu anda doğru davrandığının farkında ve soruşturmalarını tamamlayan yetkililere güveniyor” dedi.

Kazanın nedenine ilişkin çelişkili teoriler şimdiden ortaya çıktı. Tramvayın şoförü ise Repubblica’ya

şunları söyledi:

"Yeşil ışık yandığında hareket ettiğimi ve arabanın son hızla bana doğru geldiğini gördüğümü hatırlıyorum."

Ancak Corriere dello Sport, tramvayın Immobile'nin arabasına çarpmadan önce kırmızı ışıkta geçtiğini bildirdi.

Immobile, sosyal medyada yayınladığı videosunda da tramvayın kırmızı ışıkta geçtiğini söylemişti.

“Tramvay kırmızı ışıkta geçti. Neyse ki iyiyim, sadece kolum biraz ağrıyor."

Olay, Immobile'in Cuma günü Serie A'da Spezia'ya karşı gol atıp Lazio’nun 3-0 kazandığı maçın ardından gerçekleşti.

Immobile'nin şu anda Lazio için 30 maçta 12 golü bulunuyor.