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Danilho Doekhi'ye Almanya'dan ilgi var. Sky Sport Almanya, Lazio'nın Hollandalı savunmacısıyla Borussia Monchengladbach'ın ilgilendiğini ve onu gelecek kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini aktardı.

Yine de bu ilginin önce görüşmelere, ardından transfere dönüşme ihtimali düşük. Çünkü 1998 doğumlu futbolcu, geçen yaz transfer döneminde İtalya'ya geldi. Başkan Claudio Lotito'nun kulübü Lazio, Union Berlin'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı oyuncuyla Haziran 2029'a kadar üç sezonluk sözleşme imzaladı.

Lazio, aynı şekilde Union Berlin'den bir başka stoperi, Portekizli Diogo Leite'yi de bonservis bedeli ödemeden transfer etti. Leite, sakat Hırvat Josip Sutalo'nun yerine Danimarkalı Oliver Provstgaard'ın yanında ilk 11'de başlama konusunda Doekhi'nin önünde. Lazio, cumartesi öğleden sonra Roma'daki Stadio Olimpico'da eski Roma oyuncusu Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Lecce'yi ağırlayacak.

Di Francesco ise sakatlıkları nedeniyle orta sahada Ivan Ilic'ten, hücumda Santiago Pierotti'den yararlanamayacak.

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Diğer tarafta, lig lideri Lazio'nun teknik direktörü Gennaro Gattuso, İzlandalı hücum oyuncusu Albert Gudmundsson'u en azından yedek kulübesi için yeniden kadroya aldı. Ancak sakat Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares ve Mattia Zaccagni'den yararlanamayacak.

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Doekhi'ye dönersek, bu sezon şu ana kadar Lazio formasıyla 5 maça çıktı; toplam 413 dakika sahada kaldı, bir asist yaptı ve bir sarı kart gördü.

Amcası Winston Bogarde, Milan, Ajax, Barcelona ve Chelsea'nin eski savunma oyuncusu. Bogarde, bir dönem Ajax, Milan ve Barcelona'da savunmada oynayan Michael Reiziger'in çalıştırdığı Hollanda 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda yardımcı antrenör.

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Borussia Monchengladbach'ın kadrosunda dört stoper var. Bundesliga'da ilk 9 haftada 4 puan toplayarak son sırada yer alan takımın stoperleri Hollandalı Kevin Diks, Japon Ko Itakura, diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Polonyalı Jan Leszczynski ve İtalyan Fabio Chiarodia. Werder Bremen altyapısından yetişen, 2005 doğumlu İtalya 21 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusu Chiarodia'nın adı geçen yaz transfer döneminde Lazio ile anılmıştı.

LAZIO'NUN MAÇ KADROSU

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Kaleciler: Mandas, Motta, Renzetti.

Savunma oyuncuları: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Orta saha oyuncuları: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Hücum oyuncuları: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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LECCE'NİN MAÇ KADROSU

Kaleciler: Bleve, Borbei, Falcone.

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Savunma oyuncuları: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Orta saha oyuncuları: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Hücum oyuncuları: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

MUHTEMEL 11'LER

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Teknik direktör: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.