Lazio, Sassuolo deplasmanında aldığı 2-6'lık farklı galibiyetle Serie A'nın yeni lideri oldu. Kenneth Taylor maçın hemen başında gol perdesini açarken, Roma ekibinde Tijjani Noslin iki gol kaydetti. Teknik direktör Gennaro Gattuso, muhtemelen gördüğü sarı kart nedeniyle orta saha oyuncusu Taylor'ı devre arasında oyundan aldı.

Taylor, ikinci dakikada dönen topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi epey uzun sürdü ancak Hollandalı orta saha oyuncusunun 0-1'i getiren golü geçerli sayıldı.

Sassuolo erken gole rağmen sarsılmadı ve kısa sürede eşitliği sağladı. Kristian Thorstvedt ceza sahası içinden sert bir şut çekti; yön değiştiren top, Lazio kalecisi Christos Mandas'ı çaresiz bırakarak ağlara gitti. Maçın ilk bölümü tam bir gol şölenine dönüştü. Mattia Zaccagni'nin güzel pasında Gustav Isaksen skoru 1-2 yaptı.

Taylor, ilk çeyrek saat geride kaldıktan sonra bu kez Romano Floriani'nin 1-3'ü getiren golünün asistini yaptı. VAR bir kez daha uzun bir inceleme yaptı ve hakem Luca Zufferli golü geçerli saydı. Thorstvedt'in sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart görmesi ve Armand Lauriente'nin 2-3'ü getirebilecek golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi, Sassuolo için işleri daha da kötüleştirdi.

Sassuolo, bir kişi eksik oynamasına rağmen devre arasından hemen önce farkı azaltarak maça yeniden heyecan kattı: Sebastiano Esposito soğukkanlı bir vuruşla golü buldu. Lazio paniğe kapılmadı ve Zaccagni'nin isabetli kafa vuruşuyla skor 2-4 oldu. Taylor'ın soyunma odasında kaldığı devre arasının ardından, ikinci yarının başlarında Simone Cinquegrano ceza sahasında topa eliyle müdahale etti ve Lazio penaltı kazandı. Ancak Zaccagni penaltıyı gole çeviremedi.

Roma ekibinin beşinci golü 55. dakikada geldi. Noslin, geriden gönderilen uzun topu çok iyi değerlendirdi ve ardından kusursuz bir vuruşla ağları buldu. Birkaç dakika sonra Lazio bir penaltı daha kazandı fakat bu fırsattan da gol çıkmadı. Bu kez Davide Frattesi penaltıyı kaçırdı.

Noslin bu kaçan penaltıdan etkilenmedi ve ikinci yarının ortalarında ceza sahası çizgisinden üst köşeye gönderdiği sert şutla Lazio adına skoru 2-6'ya taşıdı. Golcü hücum oyuncusu kısa süre sonra memnun görünen Gattuso tarafından oyundan alındı. Gattuso'nun takımı, ikinci sıradaki Inter'le arasındaki farkı üç puana çıkardı.