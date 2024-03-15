Lazio'da Sarri'nin yerine Galatasaray'ın eski teknik direktörü geçiyor

- Lazio teknik direktör arayışında
- Maurizio Sarri istifa etti
- Yeni çalıştırıcı Igor Tudor olabilir
NE OLDU? Lazio'da Maurizio Sarri'nin istifasının ardından teknik direktörü koltuğuna geçici olarak Giovanni Martusciello oturmuştu. Yeni bir teknik arayışına giren İtalyan ekibi, gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, takımı Igor Tudor'a emanet etmeyi planlıyor.
BÜYÜK RESİM: Anlaşmanın tamamlanması durumunda tarafların gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'da görev yapan 45 yaşındaki Hırvat teknik direktör son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı.
DAHA FAZLASI: Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünden yenilgiyle ayrılan Lazio topladığı 40 puanla Serie A'nın 9. basamağında yer alıyor. Maurizio Sarri, Lazio kariyerinde çıktığı 137 maçta 65 galibiyet, 30 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.
SIRADA NE VAR? Lazio bir sonraki maçını 15 Mart'ta Frosinone ile oynayacak.