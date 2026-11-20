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Danilho Doekhi'ye Almanya'dan ilgi var. Sky Sport Almanya'nın haberine göre, Borussia Mönchengladbach, Lazio'nun Hollandalı savunmacısına talip oldu. Alman kulübü, oyuncuyu gelecek kış transfer dönemi için istiyor.

Yine de bu ilginin önce görüşmelere, ardından transfere dönüşme ihtimali düşük. Çünkü 1998 doğumlu futbolcu, geçen yaz transfer döneminde İtalya'ya geldi. Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun kulübü, Doekhi'yi Union Berlin'den bonservis bedeli ödemeden transfer ederek onunla Haziran 2029'a kadar üç sezonluk sözleşme imzaladı.

Lazio, aynı kulüpten yine bonservis bedeli ödemeden bir başka stoperi, Portekizli Diogo Leite'yi de transfer etti. Sakat Hırvat Josip Sutalo'nun yerine Danimarkalı Oliver Provstgaard'ın yanında ilk 11'de oynama konusunda Leite, Doekhi'nin önünde görünüyor. Lazio, ligde cumartesi öğleden sonra Roma'daki Stadio Olimpico'da, Roma geçmişi bulunan Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Lecce'yle karşılaşacak.

Di Francesco, orta sahada sakat Ivan Ilic'ten, hücumda ise sakat Santiago Pierotti'den yararlanamayacak.

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Diğer yanda lider Lazio'nun teknik direktörü Gennaro Gattuso, İzlandalı forvet Albert Gudmundsson'a en azından yedek kulübesinde yeniden kavuşuyor; ancak sakat Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares ve Mattia Zaccagni'den yararlanamıyor.

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Yeniden Doekhi'ye dönersek, bu sezon Lazio formasıyla şu ana kadar 5 maça çıktı; toplam 413 dakika sahada kalırken bir asist yaptı ve bir sarı kart gördü.

Amcası Winston Bogarde (Milan, Ajax, Barcelona ve Chelsea'nin eski savunmacısı), şu anda Michael Reiziger'in çalıştırdığı Hollanda U21 Millî Takımı'nda yardımcı antrenör. Reiziger de Ajax, Milan ve Barcelona'nın eski savunmacılarından.

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Borussia Mönchengladbach kadrosunda 4 stoper bulunduruyor: Hollandalı Kevin Diks, Japon Ko Itakura, diz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Polonyalı Jan Leszczynski ve İtalyan Fabio Chiarodia. Werder Bremen altyapısından yetişen, 2005 doğumlu İtalya U21 Millî Takımı oyuncusu Chiarodia'nın adı geçen yaz transfer döneminde Lazio ile anılmıştı.

LAZIO'NUN MAÇ KADROSU

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Kaleciler: Mandas, Motta, Renzetti.

Defans: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Orta saha: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Forvet: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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LECCE'NİN MAÇ KADROSU

Kaleciler: Bleve, Borbei, Falcone.

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Defans: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Orta saha: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Forvet: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

MUHTEMEL 11'LER

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Teknik direktör: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Teknik direktör: Di Francesco.