Lautaro sabırsızlanıyor ve Inter taraftarlarına sesleniyor: "Sizi çok özledim"

Inter kaptanı Lautaro Martinez artık sahalardan uzak kalmaya dayanamıyor. Sol uyluğunun fleksör kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle en azından bir sonraki araya kadar forma giyemeyecek.





Inter kaptanı, Instagram hikâyelerinde paylaştığı mesajla sahalara dönmeyi ne kadar istediğini gösterdi: "Sizi çok özledim" diye taraftarlara yazdı. Ancak taraftarlar, Inter uzun süredir Milan'ı yenemediği için yılın en çok önem verilen maçlarından biri olan Cadılar Bayramı derbisinde de 10 numaradan yoksun kalacak.