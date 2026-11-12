Lautaro Martinez, Inter için izin günlerinden vazgeçiyor

Inter'i oldukça yoğun bir fikstür bekliyor: Bergamo ekibine karşı sahalara dönüşünden Noel'e kadar bir ay içinde dokuz maç. Ligde beş maç, Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşma, İtalya Kupası'ndaki ilk maç ve Lazio'ya karşı Süper Kupa mücadelesi. Birden fazla kulvarda belirleyici bir dönem olacak: Serie A'da liderliği yeniden ele geçirme hedefinden Avrupa'da doğrudan son 16 turuna yükselme yarışına, İtalya Kupası'nda çeyrek finale kalmaktan sezonun ilk kupasını kazanmaya kadar. Bu yoğun fikstürde Lautaro başrolde olmak istiyor. Her gün gösterdiği çaba da sahalara dönmenin onun için en büyük öncelik olduğunu doğruluyor.

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Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre Cristian Chivu'nun Como maçından sonra takıma verdiği izin günlerine rağmen Inter'in 10 numarası çalışmalarına ara vermemeyi seçti. Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre pazartesi ve salı günleri kişisel iyileşme programını sürdürmek için antrenman tesislerine gitti. Ona, sakatlığıyla mücadele eden Luis Henrique de eşlik etti. Bu kararlılığı ve kulübüne bağlılığı, geçen sezon baldırındaki sorunla uğraşmak zorunda kaldığında gösterdiği geri dönme isteğini hatırlatıyor.