Las Palmas’ın 17 oyuncusu deplasman öncesi uçağı kaçırdı

La Liga’daki ilk galibiyetini Sevilla deplasmanında almak isteyen Las Palmas, zorlu karşılaşma öncesi büyük bir şanssızlık yaşadı.

La Liga takımlarından Las Palmas’ın 17 oyuncusu, ligde oynayacakları Sevilla karşılaşması için yapılan yolculuk sırasında havaalanında unutuldu. Carrusel’de yer alan haberde Las Palmas oyuncularının havaalanında kahve içmek için durmalarının ardından Sevilla uçağını kaçırdıklarını belirtildi. Takım Madrid’e doğru uçarken geride kalan oyuncular şaşkınlık yaşadı.

Las Palmas yönetiminin oyuncuları bir sonraki seferle Sevilla’ya ulaştırması beklenirken, lige bu sezon yükselen ekip ilk galibiyetini bu deplasmanda almak istiyor. Ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan Las Palmas, dört maç sonunda iki puanda kalmıştı.

İsimler açıklanmadı

Küme düşme adayları arasında gösterilen Las Palmas, geçen sezon göze oldukça hoş gelen bir futbol sergilemişti.

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Las Palmas’ta uçağı kaçıran oyuncuların isimleri açıklanmazken, kulübün kısa bir süre içerisinde bu problemi çözmesisine kesin gözüyle bakılıyor. Garcia Pimienta’nın takımı kadrosunda başta Maximo Perrone ve Münir El Haddadi olmak üzere çok sayıda değerli oyuncuyu barındırıyor. Geçen sezon La Liga 2’de ikinci olan Las Palmas, La Liga’ya uzun bir aranın ardından dönmüştü.