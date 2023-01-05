Sergio Busquets'in geleceği belirsizken, Barcelona onun potansiyel varislerini aramaya başladı. En büyük aday ise Neves olabilir.

NE OLDU? Busquets'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve tecrübeli orta sahanın adı uzun süredir MLS'ten Inter Miami ile anılıyor. Ancak kulüp, oyuncunun belki de 2023-24 sezonunun tamamı boyunca takımda kalmasını istediğini belirtti. Busquets ise bu ay içinde bir karar vereceğini dile getirdi.

Kulüp başkanı Joan Laporta, perşembe günü SPORT'a verdiği bir röportajda, Barcelona kadrosunda yaşanacak değişiklikleri şimdiden düşündüğünü kabul etti ve Wolves'tan Ruben Neves'i bir seçenek olarak vurguladı.

NE SÖYLENDİ? Laporta, Wolves orta sahasıyla ilgili şunları söyledi: "Neves harika bir oyuncu, ancak bu özel konuşmaların bir parçası. Busquets sonsuza kadar burada olmayacak ve ona garantili bir yedek bulmak için kadromuzun içinde tartışmalar var. Frenkie de Jong bu pozisyonda oynayabilir, ancak tek bir oyuncuyla olmaz. Buna Xavi karar verecek."

Laporta, Busquets'in sezon sonuna kadar Barça'da kalacağını da vurgulayarak, "Menajeri Jorge Mendes ile iyi bir ilişkimiz var. Barça'da devam etmek istiyor ve her şeyi hallettik" dedi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Barcelona bir noktada yeni bir 6 numaraya ihtiyaç duyacak. Yaklaşık 15 yıldır orta saha üçlüsünün sadık bir parçası olan 34 yaşındaki Busquets, kariyerinin alacakaranlığına geliyor. Kulübün mali durumu hâlâ sıkıntılı olmasına rağmen transfer piyasasında bir hareket daha olası görünüyor.

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BUSQUETS'İ NE BEKLİYOR? 6 numara, sezonun geri kalanında Barcelona forması giyecek. Bundan sonra nereye gideceği heüz belli değil, ancak MLS'e gitme ihtimali yüksek gibi görünüyor.