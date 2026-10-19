Barcelona başkanı Joan Laporta, Real Madrid'e sert bir saldırı başlattı ve Kraliyet kulübünün hem kurumsal hem de sportif açıdan güvenilirliğini kaybettiğini vurguladı. Ayrıca, Real Madrid'i Negreira davasından dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçlayan Laporta, ezeli rakibin yanlış tercihlerinin bedelini ödediğini belirtti.

Laporta, Fransız "L'Équipe" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Real Madrid, ister kurumsal ister sportif düzeyde olsun, güvenilirliğini kaybetti."

Negreira davasına ilişkin şu yorumu ekledi: "Dikkatleri başka yöne çekmek istiyorlar ama ortada bir şey yok. Artık kurumlar nezdinde hiçbir ağırlıkları kalmadı. Yanlış yolu seçtiklerini ve bunun bedelini ödediklerini düşünüyorum. Artık hiçbir türden bir ilişki kalmadı. Hatta artık birbirimizin karşısında olduğumuzu söyleyebilirim. Dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyorlar."

Barcelona başkanı daha önce Kylian Mbappé'nin Real Madrid'e katılmasının yol açabileceği sorunlara dair uyarıda bulunmuştu. Tutumunu bir kez daha teyit ederek şöyle dedi: "Aynı kümeste birden fazla horozun olması işe yaramaz, bu asla yürümez. Futbolda öncelik takımdadır ve ekip ruhundadır. Bu sağlanmazsa proje başarılı olmaz. Birçok oyuncuyu çok yüksek bedellerle kadroya katmak için muazzam paralar harcadılar ama beklenen sonuçları elde edemediler."

Laporta sözlerini şöyle sürdürdü: "Barcelona'nın gücü, büyük yeteneklere, La Masia akademisinden gelen oyunculara ve farklı futbol kültürlerinden gelen başka oyunculara sahip olmasında ve ardından bu unsurlar arasında etkili bir uyum barındıran bir takım kurmayı başarmasında yatıyor. Onlar ise bireysel yeteneklere ve büyük transferlere dayanmayı tercih ettiler. Real Madrid'in güvenilirliğini kaybettiğini düşünüyorum ve tüm bunları her türlü yolla, Negreira davası hakkında yalan söyleyerek haklı çıkarmaya çalışıyorlar, çünkü iki yıldır hiçbir şey kazanamadılar. Biz ise kazanıyoruz ve tüm kupalar için mücadele ediyoruz."

Katalan kulübünün başkanı, Şampiyonlar Ligi'ni bu sezon Barcelona'nın temel hedefi olarak belirledi. Takım bu sırada Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında iki maç içeren önemli bir haftaya hazırlanıyor; iki kulüple ilişkisindeki belirgin farklılık da dikkat çekiyor.

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Laporta'dan Khelaifi ve Enrique'ye övgü

Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'yle ilişkisine değinen Laporta, bunun "bir dostluk ilişkisi" olduğunu söyledi ve şöyle açıkladı: "Aramızda büyük bir saygı var. Avrupa Kulüpler Birliği'ni harika bir şekilde yönetiyor, Paris Saint-Germain'i de aynı şekilde yönetiyor ve bundan dolayı onu tebrik ediyorum. Paris Saint-Germain şu anda Avrupa şampiyonu."

Laporta ayrıca, kıtasal düzeyde bir müttefik olarak nitelendirdiği UEFA başkanı Aleksander Čeferin'i de övdü ve şöyle dedi: "UEFA başkanlığını üstlenebilecek en iyi başkan o."

Ayrıca Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique hakkında da konuşarak şunları söyledi: "Takımlarının futbol kimliği, Barcelona'nın özgün tarzından bir şeyler taşıyor. Paris Saint-Germain'in başarısı Luis Enrique ile geldi ve takım zaferleri, ona kendi kişiliğini kazandırdığı için elde etti. Onunla anlaşmaya bel bağlaması Nasser Al-Khelaifi'nin, aynı şekilde Luis Campos'un da hanesine yazılır."

Yamal hakkında özel sözler

Laporta, Barcelona için kritik bir hafta öncesinde özel bir dönem yaşayan Lamine Yamal'ı övme fırsatını kaçırmadı ve şöyle dedi: "Olağanüstü boyutlara sahip. Taraftarı nasıl eğlendireceğini bilen bir oyuncu. O bir dâhi! İçinde o büyüyü ve o olağanüstü kişiliği barındırıyor. Mesele sadece oyun tarzıyla ilgili değil, aynı zamanda zihniyetiyle de ilgili. Lamine, eğlence ve heyecan demek; şu an futbolu onsuz düşünmek mümkün değil."







