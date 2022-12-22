Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin geri dönmesini çok isteyeceğini yineledi, ancak bazı gerçekleri de kabul etti.

NE OLDU? Messi'nin Paris Saint-Germain ile yeni bir kontrat için sözlü anlaşmaya vardığına dair haberlerin ardından Laporta, Barcelona efsanesinin emekli olmadan önce Camp Nou'ya dönmesini umduğunu itiraf etti. Katalan devinin başkanı, bir kulüp efsanesinin Arjantin ile Dünya Kupası hayalini nihayet gerçekleştirdiğini görmekten çok memnun oldu. Ancak aynı zamanda Barça taraftarlarını, Messi'nin 2023'teki olası geri dönüşü ile alakalı beklentileri artırmamaları konusunda uyardı.

NE SÖYLENDİ? Laporta, Messi'nin Barça'ya olan sevgisinin güçlü olduğuna inanıyor, ancak PSG'nin kendisini en azından sezon sonuna kadar bir sözleşmeye bağladığı gerçeğini kabul ediyor. Barcelona TV'ye açıklamalarda bulunan başkan, konuyla ilgili şunları söyledi: "Messi konusunda beklenti oluşturamıyoruz. O bir PSG oyuncusu ve kulübüyle sözleşmesi var. Dünya Kupası'nı kazandı ve çok mutlu oldu. Yapmak istemediğim şey şu anda çok zor olan beklentiler oluşturmak. Bizim için o, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Her zaman Barça ile bağlantılı olacağına inanıyorum. Bir gün geri dönmesini çok isterdik, ama göreceğiz."

DAHA BÜYÜK RESİM: 2021'de kulüpten ayrıldığından beri Messi'nin yeniden Barcelona için oynayacağı konuşuluyor. Ancak kulüp mali açıdan kısıtlı ve şimdi bir anlaşma yapmak her zamankinden daha zor olacak. PSG'nin son hamlesi, bir Barcelona transferinin gerçekleşme ihtimalini azaltıyor. Messi'nin, PSG ile Parc des Princes'teki kalışını 2024'e kadar uzatacak yeni bir sözleşme üzerinde sözlü anlaşmaya vardığı bildiriliyor.

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