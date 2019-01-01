Lampard'ın listesinde öncelik üç isimde!

Chelsea, CAS'tan gelen iyi haberle birlikte gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Hedefte ise üç isim var...

Frank Lampard, ara transfer döneminde önceliğini üç isme verecek.

Calciomercato'da yer alan habere göre transfer yasağı kaldırılan , ocak ayında Ben Chilwell, Jadon Sancho ve Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, göreve geldiğinden itibaren ilk kez transfer yapabilecek. Bu sezon kalesini 24 kez gole kapatamayan Maviler, defans bölgesini forması giyen Ben Chilwell ile güçlendirmek istiyor.

Lampard, Eden Hazard'ın boşluğunu ise Zaha ve Sancho ile kapatmayı düşünüyor.