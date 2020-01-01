Frank Lampard'dan Werner, Havertz ve Pulisic değerlendirmeleri

Bu sezon kısır bir görüntü sergileyen Chelsea'de çok eleştiren hücum oyuncularına Frank Lampard sahip çıktı.

Teknik Direktörü Frank Lampard, maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında hücumda yaşanan sorunlara değindi.

Son sekiz resmi maçında gol atamayan Timo Werner’in performansı hakkında konuşan Lampard, “Her golcü düzenli olarak gol atmak ister. Ancak böyle dönemlerden geçmek için zihinsel dayanıklılığa ve özgüvene sahip olmaları gerekir. Her forvet böyle anlardan geçer. Dünyada uzun bir kariyeri boyunca her maç gol atabilen bir golcü yok. Werner’in kendine güvenmesi gerekiyor, dvamında şüphesiz goller gelecektir” diyerek oyuncusuna duyduğu güveni gözler önüne serdi. Alman oyuncunun hücum hattındaki yeri hakkındaki sorulara da cevap veren Lampard, “Bana neden Olivier Giroud veya Tammy Abraham ile başlamadığım soruluyor. Timo, ’da 9 numara pozisyonunda oynadı. Zaman zaman kenarlarda ve daha geride de görev yaptı. Yani tüm bu rollerde oynadı, Bunun bizim için bir sorun olduğunu düşünmüyorum. O üç farklı noktada ve çeşitli rollerde kullanılabilir" cevabını verdi.

Covid dönüşü kendisinde yer bulmakta zorlandığı gözlenen Kai Havertz’i de değerlendiren genç teknik direktör, “Covid döneminden önce sağ tarafta çok iyi oynadı. Çeşitli pozisyonlarda oynayabilir ama bazen sabit pozisyonda kalmak iyi bir şeydir. Ondan istediğim de bu. Kendisi sezon öncesi kampına katılmadan geldi. Sezonun başlarında da iyi oynamaya başladı ve ona ödenen bedel nedeniyle tüm gözler üzerinde çevrildi. Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük Premier Lig oyuncularından bazılarının lige uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyduklarını gördük. Hatta bazen ayrılmak zorunda kaldılar ve geri döndüklerinde başarılı oldular. Hepimiz bu örneklerin kim olduğunu biliyoruz, Kai için bunun çok uzun zaman alacağını söylemiyorum ama sahaya yerleşmesi için ona zaman vermeliyiz. Onunla çok mutluyum ve onunla bir sorunum yok ama Chelsea taraftarları ve biz ona zaman tanımalıyız.

Daha fazla takım

Oyuncularının saha içinde yerlerinin değişebileceğini söyleyen Lampard, “Kanatlarda iki tarafı da oynayabilen oyuncular var. Timo önceki takımlarında ön üçlünün solunda ve sağında oynayadı. Christian Pulisic de aynı şekilde Dortmund’da sağda ve solda oynadı. Geçen sezon bizim için de aynısını yaptı. maçında sağa geçtiğinde, ceza sahasında driplingler yaptı, boş koşular yaparak alan açtı ve birkaç fırsat yarattı. Zaman zaman böyle değişimler yapmayı seviyorum” dedi.

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Chelsea’nin teknik direktörü transfer sorularına da cevap verdi ve “Bunu Ocak ayı geldiği zaman düşüneceğim. Şu an bir kadromuz var ve elimizdeki oyunlar üzerinde çok çalışıyoruz” dedi.

Premier Lig’in beş oyuncu değişikliğine izin vermemesine de değinen Lampard, "Fikstür zorlaşıyor, örneğin Noel'de üç günde iki maç yapacağız. Bu yüzden oyuncular için gerçekten faydalı olacağını düşünüyordum. Ama karar verildi ve biz de devam edeceğiz” dedi.

Premier Lig'de 13 maç sonunda topladığı 22 puanla yedinci sırada yer alan Chelsea, hafta sonunda bir basamak altındaki West Ham United ile kozlarını paylaşacak.