Lampard'dan Mourinho'ya cevap

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Tottenham'ın başına geçen eski hocası Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'nin eski oyuncusu olan ve şimdi takımın teknik direktörlük görevini yürüten Frank Lampard, 'ın yeni çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun geçmişteki yorumları ile ilgili açıklama yaptı.

Mourinho, 2014'te 'ye gittikten sonra Chelsea'ye karşı gol atan Frank Lampard hakkında 'Chelsea ile olan aşk hikayesi sona erdi' şeklinde bir demeç vermişti.

Lampard, City maçı öncesi Cobham Antrenman Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında eski hocasına karşı kin duymadığını belirtse de bu konuda hatalı olduğunu ifade etti:

"O zamanlar bunun doğru olmadığını hissetmiştim. Maçın hemen sonrasında bu açıklamayı yapmıştı. Bazen duygular yapılan yorumlara etki ediyor. Kulüple aramızdaki aşk hikayesi her zaman taraftarlar veya yönetim tarafından belirlenmiyor. Şu an takımın başında olmamdan da belli zaten. İnsanlar o zamanda da Chelsea için neler hissettiğimi anlamıştır bence. Chelsea'yi hep sevdim, hep seveceğim. Manchester City'de geçirdiğim yıla rağmen beni anlayacaklar. Bunla ilgili bir sorunum yok."

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"Bence maçtan sonra hissedilen duygular yüzünden böyle bir yorum yaptı. 13 yıllık Chelsea kariyerimden sonra Manchester City'ye gitmiş olmama karşı verilmiş bir tepkiydi."

"36 yaşındaydım. Takıma duyduğum hislere rağmen Manchester City'de 1 yıl geçirmeli miyim diye düşündüm. Sonra profesyonel kariyerimi düşündüm. Artık oynayamayacağımı biliyordum. Tüm bunları göz önüne alınca oldukça zor bir karar vermek gerekti."

Mourinho'nun yorumculuk yaptığı süre boyunca Chelsea ile ilgili endişelerini dile getirmiş olmasına ilişkin Lampard, "TV'de yorumculuk yaparken kendi açınızdan bir fikriniz olur. Bazen söylediklerinizin bir sebebi vardır. Bazen de sadece maç hakkındaki görüşünüz odur. Bazen başkalarının düşüncelerine kendinizi çok kaptırırsınız. Jose'ye saygı duyuyorum. Chelsea benim endişem, başkalarının değil. Jose'nin değil, özellikle de şimdi" ifadelerini kullandı.