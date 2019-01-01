Chelsea deplasmanda Norwich City'yi 3-2 yendi

Premier Lig’in üçüncü haftasında Chelsea nefes kesen maçta Norwich City'yi 3-2 yendi.

Henüz 3. dakikada Cesar Azpilicueta’nın ceza sahasına doğru yaptığı ortada attığı vole ile topu ağlarla buluşturan Tammy Abraham, formasıyla Premier Lig’deki ilk golünü attı ve skoru 1-0 yaptı.

6. dakikada Tammy Abraham’ın Chelsea yarı alanında kaptırdığı topla Norwich City hücuma çıktı. Teemu Pukki’nin asistinde Todd Cantwell durumu 1-1’e getirdi.

17. dakikaya gelindiğinde Chelsea yeniden sahneye çıktı ve Christian Pulisic’in asistinde 20 yaşındaki genç futbolcu Mason Mount, kaleye gönderdiği sert şutla ağları buldu ve Maviler’i yeniden öne geçirdi.

Ev sahibi bu gole de 30. dakikada Teemu Pukki ile yanıt verdi. Bu sezon çıktığı 3 lig maçında 5. golünü atan Pukki böylece Premier Lig tarihinde Pavel Pogrebnyak’dan sonra ilk 3 maçında 5 gol atan ikinci isim oldu.

İlk yarı 2-2 sona ererken yüksek tempo ikinci yarıda da devam etti.

Chelsea'nin genç yıldızı Abraham, 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bir kez daha beraberlik arayan Norwich City'nin bir topu direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Chelsea'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Frank Lampard böylece Chelsea'nin başında ilk kez Premier Lig galibiyeti yaşamış oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 4'e yükseltirken, Norwich City ise 3 puanda kaldı.