Lampard, Mourinho'yu yenmeye kararlı

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Tottenham ile oynayacakları maçın Jose Mourinho sebebiyle özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Premier Lig'in 18. haftasında , deplasmanına konuk olacak. Chelsea'nin eski futbolcusu ve şimdiki teknik direktörü Frank Lampard, zorlu karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Chelsea'nin başında eski hocasına karşı rakip olarak çıkmanın kendisini ekstra motive ettiğini belirten Lampard, BBC'ye yaptığı açıklamalarında şunları ifade etti:

"Bence bu maç özel olacak. Benim için de Mourinho için de fark yaratacak. İkimiz de profesyonel insanlarız. Daha önce birlikte çalıştığın birine ya da bünyesinde çalıştığın bir kulübe karşı rakip olmak sizi bir nebze daha fazla motive ediyor."

"Şimdi Tottenham ve Chelsea karşı karşıya. Tek başına yeterince şey var içinde. Bir de karşınızda Jose Mourinho var. Açıkça söyleyebilirim ki bizi yenmeye can atıyordur."

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Galibiyet almanın yanı sıra Mourinho'yu yenmiş olmanın kendisini mutlu edip etmeyeceği sorulduğunda Lampard şu cevabı verdi: "Profesyonel olarak bakarsam, evet. En iyisine karşı galip gelmek isterim."

"Bu sezon Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'a karşı çıktığım maçlarda, 'Bu harika menajerlere neler yapabileceğimi, takımımın neler yapabileceğini gösterebilecek miyim?' diye geçirmiştim aklımdan. Mourinho'ya karşı da aynı şeyleri hissedeceğim."

Tottenham'ın Mourinho önderliğinde ilk 4'e girebileceğini ifade eden Lampard, "Mourinho'nun karakteri ve kariyeri üst düzey futbolun içinde yer almalı. Jose'nin Premier Lig'e dönmüş olması işleri biraz karıştıracak. Onun rekorlarını, kazanmaya alışkın bir hoca olduğunu ve kariyeri boyunca neler başardığını biliyoruz. Sezona şampiyonluk yarışı amacıyla başlayan bir takıma geldi. Zor bir başlangıç yaptılar ama kadroları hala yerinde. Jose Mourinho'nun getirdiği yeniliklerle ilk 4'ün en büyük adaylarından olacakları kesin" ifadelerini kullandı.