Lampard'dan Silva'ya övgü

Chelsea'nin genç menajeri, Brezilyalı stoperin yaşına rağmen gösterdiği performanstan memnun.

Dün akşam 'ı 3-0 yenerek ligde beşinci sıraya yükselen 'de menajer Frank Lampard, sezon başında takıma katılan Thiago Silva'nın performansından övgüyle bahsetti.

Maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında konuşan genç teknik adam, "Ben 36 yaşındayken Premier Lig'de sürekli oynayamıyordum. Kariyerinde hiç Premier Lig'de oynamamış biri için oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Thiago'nun antrenman ve maç performansından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Takım olarak gösterdikleri performansa da değinen Lampard, "Daha ileriye gitmek bizim çalışmamıza bağlı. Her hafta sürpriz sonuçlar görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki zor maçlar için kesin konuşmak doğru olmaz" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Beşinci sırada yer alan Londra ekibi, önümüzdeki cumartesi günü Londra Derbisi'nde 'e konuk olacak.