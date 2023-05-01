Barcelona’nın 15 yaşındaki genç oyuncusu kendisin hücum bölgesinde daha rahat hissettiğini söyledi.

Barcelona’nın oyun tarzıyla şimdiden Lionel Messi’ye benzetilen 15 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal, çok sayıda rekoru kırmak istediğini ve büyük hedeflere sahip olduğunu söyledi.

Takımının Real Betis’i 4-0 yendiği mücadelede ilk kez forma giyen Yamal, takım arkadaşı Ansu Fati’nin rekorunu kırarak, Barcelona tarihinin en genç futbolcusu olmuştu.

Maç boyunca oldukça yoğun duygular hissettiğini belirten Yamal, dakikalar ilerledikçe gerginliğinin azaldığını söyledi. Barcelona’nın en genç oyuncusu olmanın kendisini gururlandırdığını belirten genç futbolcu, “Xavi bana yapacağım paslarla özgüven kazanmamı ve eğer yapabilirsem her zaman yaptığım şeyleri yapmamı söyledi. Ben de bunu denedim. Barcelona için oynamak harika bir duyguydu” dedi.

Sağ kanatta oynamayı seviyor

Favori pozisyonuna da değinen Yamal, Messi’nin kariyerinin ilk yıllarında olduğu gibi sağ kanatta kendisini daha rahat hissettiğini söyledi. Rakip ceza sahası ve çevresinde takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamaktan keyif aldığını ifade eden genç yıldız adayı, “Sahanın üçüncü bölgesinde yaratıcı olduğumu düşünüyorum ve bu bölgede oldukça becerikliyim” dedi.