"Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile bile kıyaslayamazsınız"

İspanyol futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yetenek olan Lamine Yamal, EURO 2024'e göz kamaştırıcı bir performansla başladı.

EURO 2024’ün favorileri arasında yer alan İspanya turnuvadaki ilk maçında Hırvatistan engelini 3-0’lık skorla geçerken, 16 yaşındaki Lamine Yamal ilk 11’de başladığı maçın ardından çok sayıda övgü aldı.

Yamal’ın oldukça genç bir isim olmasına rağmen son derece olgun bir oyun oynadığını belirten Fernando Llorente, genç yıldızı efsane futbolcu Lionel Messi ile karşılaştırdı.



17 yaşına 13 Temmuz’da girecek olan Yamal’ın seviyesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Llorente, “Messi bile o yaşta bu seviyede değildi. Lamine Yamal olağanüstü şeyler yapıyor. Kimseyle kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

Tek sezonda 50 maç

Barcelona formasıyla ilk maçına 15 yaşında çıkan Yamal, şu ana dek A takım formasıyla 50 karşılaşmada boy gösterdi. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi ile karşılaştırılan Yamal milli takım tercihini İspanya’dan yana kullanmasının ardından oynadığı sekiz karşılaşmada rakip fileleri iki kez sarstı.

Carvajal’in skoru 3-0’a getiren golünde asisti yapa n ve maçın 86. Dakikasında yerini Ferran Torres’e bırakan Yamal geride bıraktığımız sezonda 50 maça 7 gol ve 7 asist sığdırdı.