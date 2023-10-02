Lamine Yamal Barcelona ile yeni sözleşme imzaladı

Katalan ekibi bu sezon sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun yeni kontrat imzaladığını açıkladı.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen hem İspanya Milli Takımı’nda hem de Barcelona’da önemli sorumlulukların altına giren Lamine Yamal, Katalan ekibiyle 2026 yılına dek sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Barcelona’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç oyuncunun potansiyeline vurgu yapılırken, Barcelona tarihinin en genç oyuncusu olmasının da altı çizildi.

Hem Barcelona'nın hem İspanya'nın tarihine geçti

Yamal’ın serbest kalma bedeli imzaladığı yeni kontratla 1 milyar euro olarak belirlendi. Daha önce Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol ve Pep Guardiola gibi efsaneleri yetiştiren Barcelona altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Yamal, İspanya Milli Takımı tarihinde A milli formayı giyen ve gol atan en genç oyuncu olmayı da başarmıştı.

Yamal’ın kontratındaki 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli abartılı bir ücret gibi görünse de Katalan ekibi PSG’nin 2017’de Neymar’ı 222 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle transfer etmesinin ardından Ansu Faiti, Pedri ve Gavi isimlerin de kontratlarına oldukça yüksek ve ödenmesi futbol ekonomisi çerçevesinde pek mümkün görünmeyen serbest kalma bedelleri koydurmuştu.