Lam: Bayern oyuncusu yedek kulübesinde oturmalı… Kimmich ise yanlış pozisyonda

Almanya milli takımının eski kaptanı Philipp Lahm, “Die Mannschaft”ın 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveni sırasında ilk 11’de bir değişikliğin yapılması gerektiğine inandığını belirtti ve Alexander Pavlović’in ilk 11’den çıkarılmasını, Joshua Kimmich’in ise orta sahaya geri dönmesini talep etti.

Alman “Kicker” dergisine yaptığı açıklamada Lam, “Orta saha özellikle istikrarsızdı… Aleksandar Pavlović bu turnuvada beni gerçekten ikna edemedi. Basit durumlarda çok fazla top kaybı yaptığını fark ettim. Ayrıca sahada en iyi pozisyonları da alamıyor” dedi.

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Ve şöyle devam etti: “Bu yüzden Joshua Kimmich’in orta sahada oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık on yıldır hem milli takımda hem de Bayern Münih’te bu pozisyonda en üst seviyede oynadı… Takıma daha fazla istikrar kazandıracak ve potansiyelini daha iyi ortaya koyacaktır. Savunmaya yardımcı olabilir, aynı zamanda uzun paslarıyla hücuma da katkı sağlayabilir.”

Eski Bayern Münih sağ bek oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Kimich’in yanında en uygun seçenek Felix Nemisha. Bu nedenle Pavlović ilk on birden çıkarılmalı.”

Lam sözlerini şöyle tamamladı: "Sağ bek pozisyonunda Valdemar Anton'u, orta sahada ise Kimmich'i oynatırdım... Kimmich'i bek olarak oynatmak, onun potansiyelini tam olarak değerlendirmek olmaz. Liderliği ve güçlü yönleri orta sahada ihtiyaç duyulan özellikler."

Almanya, grup aşamasındaki son maçında Ekvador’a 2-1 yenildi. Ancak takım, önümüzdeki Pazartesi akşamı Paraguay ile karşılaşacağı son 32 turuna katılmayı çoktan garantilemişti.