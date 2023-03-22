Alman futbolunun efsane sağ bek oyuncusu, PSG’yi ve Lionel Messi’yi sert bir dille eleştirdi.

Bayern Münih’i ve Alman futbolunun efsane ismi Phillip Lahm, Şampiyonlar Ligi’ne veda eden PSG’yi ve Lionel Messi’yi oldukça sert bir dille eleştirdi.

Messi’nin son 16 turundaki genel performansının kendisini etkilemediğini belirten Lahm, yıldız oyuncunun Bayern Münih kalesi önünde herhangi bir tehlike oluşturmaktan uzak olduğunu belirtti.

Lahm ne söyledi?

Tahmin eleştirilerinden Kylian Mbappe de nasibini alırken, Fransız yıldız sadece topun önüne düşmesini beklemekle eleştirildi. PSG’nin oyununun kendisini şaşırtmadığını belirten Lahm, “PSG tam bir hayal kırıklığıydı ancak benim için sürpriz olmadı çünkü PSG her zaman Şampiyonlar Ligi’ne erkenden veda ediyor. Bu nedenle hiç şaşırmadım” dedi.

Şampiyonlar Ligi’nin çeyrek finalinde eski teknik direktörü Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City ile eşleşen Bayern’in bu turdaki performansı merakla beklenirken, PSG cephesinde ise Bayern’e elenmek domino taşı etkisi yapacak. Messi’nin takımdan ayrılması beklenirken, Arjantinli yıldızın en olası adresleri Inter Miami, Al-Hilal ve Barcelona gibi görünüyor.