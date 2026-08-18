Barcelona kulübü, Arjantinli forvet Julian Alvarez ile mevcut yaz transfer döneminde anlaşmaya varmanın zorluğu karşısında, hücum hattını güçlendirmek için olası alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor.

Gazeteci David Sanchez'in "Marca" radyosunda açıkladığına göre, teknik direktör Hansi Flick, Arjantin Milli Takımı'nın yıldızını kadroya katma müzakerelerinin başarısız olması ihtimaline karşı Barcelona'nın masasına sürpriz bir isim koydu.

Sanchez, Villarreal forveti Ayoze Perez'in Flick tarafından büyük beğeni topladığını ve Julian Alvarez ile anlaşma sağlanamaması durumunda Barcelona'nın yöneleceği en önemli seçenek olduğunu belirtti.

Barcelona'nın Alvarez'i transfer piyasasındaki bir numaralı hedefi olarak görmeye devam ettiğini, ancak transferin tamamlanmasının "neredeyse imkânsız" göründüğünü ve bunun Deco liderliğindeki sportif yönetimi alternatif planlar hazırlamaya ittiğini ifade etti.

32 yaşındaki Ayoze Perez'in Villarreal ile 2028 yazına kadar sözleşmesinin bulunduğunu ve sözleşmesinde yaklaşık 30 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli olduğunu, ayrıca maddi karşılık konusunda pazarlık yapma imkânının da bulunduğunu ekledi.

İspanyol gazeteci, Katalan kulübün mevcut transfer döneminde Villarreal ile resmî olarak müzakere kapısını açmaya karar vermesi hâlinde, Villarreal forvetinin Barcelona'ya transfer olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olacağını vurguladı.

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