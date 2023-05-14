Sezona Xavi yönetiminde giren Barcelona, ezeli rakibi Espanyol’u deplasmanda yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonlar Ligi’nde sezona erken veda eden Barcelona, La Liga’da Espanyol’u deplasmanda 4-2 yendi ve efsane ismi Xavi’nin yönetiminde şampiyonluğunu ilan etti.

Robert Lewandowski (2), Alejandro Balde ve Jules Kounde’nin golleriyle kazanan Xavi’nin takımı en yakın rakibi Real Madrid’in 14 puan önüne geçti ve sezonu mutlu sonla tamamlamayı başardı.

Bu sezon ligde oynadığı 34 maçta sadece 13 gol yiyen ve Avrupa’nın beş büyük liginde en az gol yiyen takım olan Barcelona ligdeki bu başarısına rağmen Avrupa’da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Gündemde Messi var

Bu sezon oyunculara yapılan ödemelerdeki usulsüzlükler nedeniyle 15,7 milyon euro para cezasına çarptırılan Barcelona yeni sezon öncesi de efsane ismi Lionel Messi’yi yeniden kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Bir diğer efsane oyuncusu Sergio Busquets’e geçtiğimiz günlerde veda eden Barcelona’nın gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına şimdiden başladığı bilinirken, Wolves forması giyen Ruben Neves’i öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi. Katalan ekibinde Aston Villa’ya geçecek olan futbol direktörü Mateu Alemany’nin yerine geçecek isim ise netleşmedi.