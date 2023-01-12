La Liga'da ırkçılıkta bir ilk yaşandı!

İspanya'da futbol sahalarındaki ırkçılık olayları ilk kez yargıya taşındı.

La Liga, 25 Ocak 2020 tarihinde oynanan Espanyol - Athletic Bilbao karşılaşmasında Athletic Bilbao'nun golcü futbolcusu Inaki Williams'a yönelik ırkçı hakaretlerde bulunan bir taraftarın yargılanması için mahkeme karar aldı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, La Liga kurumu ile savcılığın suç duyurularını değerlendiren hakimin kararıyla Barselona İl Mahkemesi'nde yargılanacak olan İspanyol taraftar için iki yıl hapis, beş yıl stadyumlara giriş yasağının yanı sıra futbolcu İnaki Williams'tan uzak durma ve para cezası talep ediliyor.

Detaylar neler?

İspanya'da futbolda ırkçılığın yargıya taşınması açısından bir ilk olacak davada sanık, temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı söylemlerle suçlanıyor.

Son dönemlerde, Real Madrid'de forma giyen Vinicius Junior'a yönelik ırkçı söylemler de gündeme gelirken, 24 Ekim 2021'de Nou Camp'ta Barcelona - Real Madrid maçında Brezilyalı yıldıza yönelik ırkçı hakaretlerle ilgili suç duyurusu, olayın faillerinin kimliklerinin tespit edilememesinden dolayı sonuçsuz kalmıştı.

Inaki Williams'ı ne bekliyor?

La Liga'da 26 puanla yedinci sırada bulunan Athletic Bilbao, 17. hafta mücadelesinde 14 Ocak'ta Real Sociedad deplasmanına gidecek.

Takımın en büyük kozlarından biri olan Williams'ın da karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.