Kosovalı santrfor, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin ayarlarını bozdu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi, La Liga'da fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Kosovalı santrfor, çarşamba gecesi Mallorca'nın iç sahada oynadığı Atletico Madrid maçını da boş geçmedi.

16. dakikada sahneye çıkan tecrübeli golcü, Costa'nın sol çaprazdan çevirdiği topa kale sahası içi sağ çaprazında dokundu ve meşin yuvarlağı, kaleci Jan Oblak'ın solundan ağlara gönderdi.

Diego Simeone ne yaptı?

Mallorca karşısında erken geriye düşen Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'den çok erken bir oyuncu değişikliği gelmesi de dikkat çekti.

Arjantinli hoca, Muriqi'nin golünden 14 dakika sonra Molina'yı kenara alıp Angel Correa'yı oyuna sürdü.

Simeone'nin hiçbir hamlesi, maçtan puan çıkaracak golün bulmaya yeterli olmadı.

Vedat Muriqi'nin 2022/23 sezonu performansı

28 yaşındaki santrfor, şu ana kadar bu sezon La Liga'da çıktığı 11 maçta yedi gol atıp bir de asist yaptı.

Kosovalı futbolcu, son dört lig maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Muriqi; sırasıyla Valencia, Espanyol, Villarreal ve Atletico Madrid ağlarını sarstı.