La Liga Başkanı Javier Tebas: Messi'nin taleplerini sadece PSG karşılayabilir

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin gelecek yaz Barcelona'ya döneceği yönündeki iddialara mesafeli yaklaşırken, Arjantinli oyuncunun maddi taleplerini sadece PSG'nin karşılayabileceğini öne sürdü. Tebas, efsane ismin PSG'de kazandığı ücreti hiçbir La Liga takımının karşılayamayacağının altını çizdi.

"Messi'nin geleceğe dair ne istediğini bilmiyorum.

Birincisi PSG'den ayrılmak istiyor mu bunu bilmiyoruz.

İkincisi PSG'nin onun gitmesine izin verip vermeyeceğini de bilmiyoruz ve üçüncüsü yeni takımından ne kadar isteyeceğini de bilmiyoruz.

Bu üç parametreyi göz önünde bulundurmadan konuşmak kolay değil ancak Barcelona için uygun bir miktar talep ederse bu transfer gerçekleşebilir.

Messi 2021'de Barcelona'dan ayrıldığı dönemde kazandığı ücreti talep ederse bu transferin gerçekleşmesi mümkün değil.

O miktarı ona şu anda PSG'den başka verebilecek herhangi bir takım bulunmuyor"