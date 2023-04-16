İyi kadronun başarının garantisi olmadığı bir kez daha ispatlandı.

MLS’te sezon tüm heyecanıyla devam ederken bir dönem David Beckham ve Steven Gerrard gibi dünyaca ünlü isimlerin forma giydiği Los Angelex Galaxy’nin lige yaptığı kötü başlangıç dikkat çekiyor.

Teknik direktörlüğünü ABD’li çalıştırıcı Greg Vanney’in yaptığı Galaxy, oynadığı son iki maçını da kaybederken, sezon başından bu yana oynadığı altı maçta da kazanamadı.

Kadro yıldızlar topluluğu

Kadrosunda Barcelona’dan transfer edilen İspanyol yıldız Ricard Puig’in yanı sıra bir dönem Bayern Münih ve Juventus formaları da giyen Douglas Costa ile eski Beşiktaşlı Tyler Boyd ve bir dönem Manchester United’ın önemli isimleri arasında yer alan Chicharito’yu da bulunduran Galaxy, geride bıraktığımız haftaların ardından maç kazanamayan iki takımdan biri oldu.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Boyd altı maçın tamamında forma giyerken, bu karşılaşmaların dördüne ilk 11’de başladı. Türk futboluna Ankaragücü formasıyla adım atan Boyd, siyah-beyazlı takımda beklenen katkıyı veremeyince Sivasspor ve Çaykur Rizespor gibi takımlara kiralanmıştı. Yeni Zelanda vatandaşlığı da bulunan Boyd, milli takım tercihini ABD’den yana kullanmıştı.