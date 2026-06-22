"L'Équipe" stüdyolarında sarsıntı... Doku krizi ve babalık meselesinin ardından ünlü bir spiker ortadan kayboldu

Sadece üç gün, bir sabah programındaki geçiştirici bir açıklamanın kıtalararası bir medya krizine dönüşmesi için yeterli oldu. Bu krizin başrolünde, “L’Équipe” kanalının tanıdık yüzü France Pierron yer alıyor.

Pierron ekranlardan kayboldu ve arkasında, Belçikalı yıldız Jeremy Doku’nun çocuğunun doğum anını “babanın hiçbir işe yaramadığı iğrenç bir an” olarak nitelemesinin ardından hâlâ dinmemiş bir öfke fırtınası bıraktı. Kanal özür diledi, futbolcular saldırıya geçti ve izleyiciler, sözleriyle Dünya Kupası’nı ateşe veren gazetecinin akıbetini bekliyor.

Gazeteci France Pierron, Belçikalı milli futbolcu Jérémy Doku ve babalık meselesi hakkında yaptığı ve Fransa içinde ve dışında geniş çaplı bir kınama dalgasına yol açan açıklamalardan sadece üç gün sonra, Pazartesi sabahı “L’Équipe du Choc” programını sunmak üzere Fransız “L’Équipe” kanalının ekranında yer almadı.

Pierron'un adı, günlük spor gazetesinin basılı sürümündeki televizyon programı çizelgesinden kayboldu; ardından saat 11.00'de yokluğu resmi olarak teyit edildi. Spor yorumcusu ve eski futbolcu Pierre Bobi, onun yerine programı sunmak üzere görevlendirildi; ancak Bobi, alevlenen tartışmaya değinmedi.

Fransız “Le Parisien” gazetesinin aktardığına göre, gazetecinin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor; yokluğunun geçici mi yoksa disiplin cezası mı olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Pierron ise sessizliğini korudu ve programda yer almaması konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı.

Kanal, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlamış ve bu açıklama Pazartesi günkü bölümün başında da gösterilmişti. Açıklamada, kanal “grubun değerleriyle hiçbir ilgisi olmayan bu açıklamalardan uzak durduğunu” vurgulayarak, “ilgili oyuncuya ve genel olarak izleyicilerine” özür diledi.

Krizi tetikleyen açıklamalar

Tartışmanın kıvılcımı geçen Cuma gününe dayanıyor. “L’Équipe du Choc” programında, Jérémy Doku’nun Dünya Kupası sırasında ilk çocuklarını dünyaya getirecek olan eşinin yanında olmak için Belçika milli takım kampından geçici olarak ayrılma kararı tartışılırken, Pierron’dan şok edici bir yorum geldi.

Pierron sert bir tonla şöyle dedi: “Dünya Kupası’na katılma fırsatı eline geçtiğinde, senin yerinde olmak isteyen yüzlerce futbolcu varken, sen tüm bunları bir kenara bırakıp çocuğunun doğumuna katılacaksın. Bu iğrenç bir an, affedersiniz, çünkü babanın hiçbir faydası yok… Rolü sadece figüranlık.”

Dünya çapında yankı ve oyuncuların öfkesi

Olayın yankıları Fransa sınırları içinde kalmadı. Tartışma İngiltere’ye de sıçradı; burada milli forvet Oliver Watkins bir basın toplantısında Doku’yu savundu, Fransız gazeteciye sert eleştiriler yöneltti ve “aile her şeyden önce gelir” dedi.