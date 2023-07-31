Gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merakla beklenen Kylian Mbappenin transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

PSG’deki geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldız Kylian Mbappe için devreye giren son takım Jürgen Klopp’un çalıştırdığı Liverpool oldu. İngiliz basınından The Mirror’da yer alan habere göre Alman teknik direktör olası bir transfer ihtimalini masaya yatırmak için Mbappe’nin babasıyla temas kurarken, ikilinin görüşmelerinin sıklıkla devam ettiği ifade edildi.

Mbappe görüşmeyi doğruladı

Sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayacağını açıklaması nedeniyle PSG’nin Japonya’da devam eden kampına dahil edilmeyen ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmaya zorlanan Mbappe için Suudi Arabistan takımları ve Real Madrid’in isimleri geçerken, Fransız yıldızın bir sonraki durağının Premier Lig olması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Habere göre Mbappe’nin babasını arayan Klopp, yıldız oyuncuya Liverpool forması giydirmek istediğini belirtirken, transferin bir yıllık kiralama formülüyle gerçekleşebileceği kaydedildi. Bu teması doğrulayan Mbappe ise, “Çok değil ama biraz konuştuk. Liverpool ile konuştum çünkü annemin en sevdiği kulüp Liverpool” dedi.

Öte yandan tüm bu gelişmeler yaşanırken, Real Madrid de süreci yakından takip ediyor.