Kylian Mbappe şampiyon olamadı ama kariyerinde bir ilki yaşadı

Fransız yıldız, La Liga'daki ilk sezonunda 31 gol atarak hem İspanya'nın gol kralı oldu hem de Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı.

Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda 31 lig golü kaydederek hem La Liga gol krallığını hem de Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Real Sociedad karşısında sezonun son maçında attığı iki gol, Fransız yıldızı bu prestijli ödülün zirvesine taşıdı.

Mbappe, böylece Real Madrid tarihindeki üçüncü Avrupa Altın Ayakkabı sahibi oldu. Daha önce Hugo Sanchez (1989-90) ve Cristiano Ronaldo (2010-11, 2013-14 ve 2014-15) bu başarıya ulaşmıştı.

Gyokeres fazla gol atsa da sistemi aşamadı

Sporting'in İsveçli forveti Victor Gyokeres sezonu 39 lig golüyle tamamlasa da, Avrupa Altın Ayakkabı sıralamasında Mbappe'nin gerisinde kaldı. Bunun nedeni ise UEFA katsayısına göre uygulanan puanlama sistemi. Avrupa'nın en üst beş ligi (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1) için her gol 2 puan olarak hesaplanırken, Portekiz Ligi gibi alt sıralardaki liglerde atılan goller 1.5 puanla çarpılıyor.

Bu sistemle Mbappe toplamda 62 puanla zirvede yer alırken, Gyokeres 58.5 puanla ikinci sırayı aldı.

Premier Lig'de sezonu 29 golle tamamlayan Mohamed Salah ise 58 puanla üçüncü oldu.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, son hafta Crystal Palace karşısında hat-trick yapması halinde Mbappe ile ödülü paylaşabilecekti. Ancak yalnızca bir gol atabildiği 1-1'lik beraberlikle sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Sezonun golcülük sıralaması

Avrupa Altın Ayakkabı için ilk beş sıralaması şu şekilde oluştu:

Kylian Mbappe – 62 puan (31 gol x 2)

Victor Gyokeres – 58.5 puan (39 gol x 1.5)

Mohamed Salah – 58 puan (29 gol x 2)

Robert Lewandowski – 54 puan

Harry Kane – 52 puan

Victor Gyokeres, sezon boyunca tüm kulvarlarda toplamda 53 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Özellikle Benfica karşısında oynanan Portekiz Kupası finalinde de gol bulması, transfer söylentilerini güçlendirdi. İsveçli golcünün adı sık sık Arsenal ile anılıyor.