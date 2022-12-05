Kylian Mbappe: Sadece bir sonraki maçımıza odaklanmak istiyorum

Fransa'nın Polonya'yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı son 16 turunun yıldızı olan Kylian Mbappe, ülkesine bir Dünya Kupası daha kazandırabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi. 2018'deki şampiyonluğun da önemli isimlerinden biri olan Mbappe son dönemde tamamen Katar'daki organizasyona odaklandığının altını çizdi.

"Dünya Kupası hayallerimin rekabeti ve benim için bir saplantı. Burada oynadığım için şanslıyım. Sezon boyunca zihinsel ve fiziksel olarak kendimi buraya hazırladım.

Şu anda işler bizim için iyi gidiyor ama hem takım hem de bireysel olarak kendimize koyduğumuz hedeflerin şimdilik çok uzağındayız.

Dünya Kupası sırasında neden konuşmadığıma ilişkin pek çok soru alıyorum. Gazetecilerle kişisel bir sorunum yok ancak yapmak istediğim tek şey bir sonraki maçımıza odaklanmak.

Bir şeye odaklanmam gerektiğinde bunu yüzde 100'ümü vererek yapmak istiyorum ve başka hiçbir şeye enerji harcamak istemiyorum.

Konuşmamam nedeniyle federasyona ceza gelebileceğini öğrendim ancak eğer böyle bir ceza verilirse bunu kendim ödeyeceğim"