Kylian Mbappe Real Madrid oyuncusu olarak ilk golü sonrasında duygusal anlar yaşadı

Yeni sezonda Real Madrid forması giyecek olan Fransız yıldız, Lüksemburg'a attığı golü hayatını kaybeden amcasına adadı.

Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşan Real Madrid’in transferini resmen duyurduğu Kylian Mbappe Real Madrid oyuncusu olarak çıktığı ilk maçta golünü attı. Fransa’nın Lüksemburg’u 3-0 yendiği karşılaşmada bir gol atan ve diğer iki golün de asistini yapan Mbappe attığı golü geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden amcası Alex’e armağan etti ve duygusal anlar yaşadı.

Duygusal anlar yaşadı

Hafta başında Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Huzur içinde yat Alex Amca. Bizi ne kadar erken terk ettiğini ve özleneceğini söyleyecek kelimeleri bulmak çok zor. Sensiz hayat asla aynı olmayacak. Ailenle ilgilenilecek, bundan emin olabilirsin. Tanrı sana cennetin kapılarını açsın” ifadelerini kullanmış ve yaşadığı duyguları takipçileriyle paylaşmıştı.



Lüksemburg’a attığı golün altından, “Huzur içinde yat amca” yazan tişörtünü gösteren Mbappe attığı golü böylece amcasına adadı. Mbappe karşılaşmada ilki Randal Kolo Muani'nin, ikincisi ise Jonathan Clauss'un olmak üzere gecenin ilk iki golünün asistini yapmıştı. Mbappe’nin kaptanlığını yaptığı Fransa, Euro 2024'ün 14 Haziran'da başlamasından önceki son hazırlık maçında Pazar günü Bordeaux'da Kanada ile oynayacak.