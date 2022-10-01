Fransız yıldız, dört futbolcunun takıma kazandırılmasını talep etti.

Paris Saint-Germain, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam ediyor olabilir. Ancak bu, takımda her şeyin yerli yerinde olacağı anlamına gelmiyor.

Kylian Mbappe’nin özellikle Neymar ile yaşadığı anlaşmazlıklar ortada ve Messi ile birlikte, üç yıldızla alakalı her gün yeni spekülasyonlar gelmeye devam ediyor.

Büyük vaatler sonucunda bu yaz PSG ile yeni sözleşme imzalayan Mbappe ise görünüşe göre takımın liderliğini açık bir şekilde istiyor.

Ne söylendi?

RMC Sport’un haberine göre Mbappe, PSG yönetimine bir transfer listesi verdi.

Söz konusu listede Marcus Rashford, Gianluca Scamacca, Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski bulunuyor.

Fransız yıldız, bu fubolcuların takıma kazandırılmasını istediğini yönetime söyledi.

PSG’yi ne bekliyor?

Christophe Galtier'in ekibi, millî aranın ardından Ligue 1'de 9. hafta mücadelesinde Nice'i konuk edecek.

PSG, daha sonra 5 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Benfica deplasmanında sahaya çıkacak.