Mbappe, PSG'nin yeni sözleşme teklifini reddetti. Üstelik bu teklif, Fransız yıldızın önümüzdeki yaz Real Madrid'e gitmesini garanti ediyordu.

Sadakat bonusu ödendi

Sözleşme uzatma teklifi reddedildi

Mbappe'yi birden fazla kulüp istiyor

NE OLDU? Fransız oyuncunun geleceği hakkındaki spekülasyonlar, sadakat bonusunun son tarihinin (1 Ağustos) geçmesiyle birlikte ısınmaya devam ediyor. Bu da onun, ayrılmayı kafaya koyduğu anlamına geliyor. Sky Sports'un baş muhabiri Kaveh Solhekol tarafından aktarılan son bilgiye göre Mbappe, PSG'nin yeni bir sözleşme teklifini reddetti. Üstelik bu teklif, yıldız oyuncunun önümüzdeki yaz Real Madrid'e transferini garanti eden bir madde içeriyordu. Ancak Fransız yıldız buna rağmen teklifi kabul etmedi.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin PSG'nin yeni teklifini reddetmesi, serbest bir oyuncu olarak seçeneklerini değerlendirmeye istekli olduğunu gösteriyor. 24 yaşındaki futbolcunun bu yaz takımdan ayrılma olasılığı hâlâ gündemde. Premier Lig kulübü Chelsea de onu kadrosuna katmanın bir yolunu arıyor.

VE DAHA FAZLASI: Solhekol'e göre Mbappe, sözleşme teklifini geri çevirme kararı hakkında kamuoyuna açıklama yapmayı da reddediyor. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, oyuncular ve hocalar, forvetin sonraki adımlarının ne olacağını bilmiyor. Mbappe eğer bir sezon daha PSG'de kalırsa ve bu, onun Paris'teki son yılı olmazsa herkes için büyük bir şok olacak.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? PSG yıldızı, transfer konusunda konuşmayı reddettiği için şu anda onun aklından neler geçtiğini bilmek zor. Bununla birlikte, Mbappe'nin Paris'ten giderek uzaklaştığı çok açık. Real Madrid, Chelsea gibi kulüpler, Dünya Kupası galibi ile sözleşme imzalamak için çabalayacak. Zira bu, onlar için tarihi bir fırsat.