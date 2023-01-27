PSG'nin transferlerinden ötürü hayal kırıklığına uğrayan Kylian Mbappe, eski takım arkadaşıyla yeniden birlikte oynamak istiyor.

PSG ile olan kontratının sona ermesinin ardından takımda kalan ancak kulübün tranfer planlamasında söz hakkı gibi ayrıcalıklar elde ettiği öne sürülen Kylian Mbappe'nin, Manchester City'den Bernardo Silva'nın transferini istediği iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre PSG yönetimiyle bir araya gelen Mbappe, Portekizli yıldızın kesinlikle takıma katılmasını istedi.

PSG yönetiminin yaptığı transferler nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı öne sürülen Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için takıma seviye atlatacak oyuncular istedi ve takımda kalmak için Silva'nın transferini şart koştuğu belirtildi.

Monaco'da şampiyonluk yaşadılar

Portekizli oyuncu Manchester City'ye transfer olmadan önce Mbappe ile birlikte Monaco'da top koşturmuş ve ikili Ligue 1 şampiyonluğu elde etmişti.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde adı Barcelona ile de anılan Silva, bu transfer gerçekleşmeyince İngiliz ekibinde kalmıştı.

2017 yazında transfer olduğu Manchester City'de dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımıyla çıktığı 20 Premier Lig maçına iki gol ve beş asist sığdırdı.