Fransız yıldız, kulübün kendisine ihanet ettiğini düşünüyor.

Fransız devi Paris-Saint Germain'de sular bir türlü durulmuyor. Ligue 1'de lider durumda olan başkent ekibinde takımda işler karışık durumda.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e gitmeyen ve PSG ile yeni sözleşme imzalayan Mbappe, yol ayrımına geldi.

Ne söylendi?

Marca'nın haberine göre Mbappe, ocak ayında PSG'den ayrılmak istiyor.

PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünen Fransız golcü, Real Madrid'e gitmek istiyor.

Ligue 1 devi ise Mbappe'nin gidişine sadece Liverpool için izin verebilir.

Mbappe'yi ne bekliyor?

Takımda mutsuz olan yıldız futbolcu, görünüşe göre sözleşme yenilenirken kendisine verilen yetkilerin kağıt üzerinde kaldığını hissediyor.

Bu yüzden ayrılmak isteyen Mbappe, kendisini uzun süredir isteyen Real Madrid'e gitmeyi amaçlıyor.

PSG, bu akşam 22.00'de evinde Benfica ile karşı karşıya gelecek. Mbappe'nin Portekiz ekibine karşı sergileyeceği performans ve devamındaki gelişmeler merakla bekleniyor.