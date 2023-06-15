Kylian Mbappe, Fransa Millî Takımı kampında düzenlediği basın toplantısında PSG'deki geleceğiyle ilgili net konuştu.

Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin geleceği merakla beklenirken Fransız yıldız, tüm spekülasyonlara noktayı koydu.

Fransa'nın cuma günü Cebelitarık ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde basın toplantısına katılan yıldız futbolcu, PSG'de kalacağını duyurdu.

Mbappe, Paris'te kalmanın kendisi için tek seçenek olduğunu da vurguladı.

Ne söyledi?

Fransız yıldız, geleceğiyle alakalı şunları söyledi: "PSG'den ayrılacak mıyım? Buna daha önce zaten cevap verdim. Hedefimin PSG'de kalmak olduğunu söyledim.

"Şu anda tek seçeneğim bu. Maçlar yeniden başladığında geri dönmeye hazırım. Buraya gelmekte tereddüt ettim mi? Asla. Benim bir sorumluluğum var. Beni bazı söylemler sorumluluğumdan uzaklaştıramaz.

"Neden kontratımın sonuna geliyorum? Bununla ilgili açıklayacak bir şey yok. İnsanlar konuşabiliyor, tüm ayrıntıları bilmiyorlar. Bu durum onlar için çok kötü. Bunu neden yaptığımı biliyorum, sorun yok."

"Söylentilere geldiğimden bu yana alışkınım. Hatta gençliğimden beri buna alışkınım. Şimdi yarınki maçı düşünüyorum."

Mbappe'yi ne bekliyor?

Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. Fransız yıldız eğer kulüple yeni bir kontrat imzalamazsa, seneye bu zamanlarda serbest oyuncu statüsüne girebilir.

Real Madrid, daha önce Mbappe için 200 milyon Euro civarında bir transfer teklifi yapmış ancak bu teklif PSG tarafından reddedilmişti.