Kylian Mbappe, Premier Lig'e mi gidiyor? Sürpriz bir kulüp, sansasyonel transfer için kolları sıvadı

Chelsea, Paris Saint-Germain ile sözleşme krizi yaşayan ve Real Madrid'in hedefindeki Kylian Mbappe için yarışa girdi.

Mbappe, PSG ile krizde

Uzun süredir Real Madrid ile temasta

Chelsea yarışa dahil oldu

NE OLDU? RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins'in haberine göre, Chelsea bu yaz Kylian Mbappe'yi kadroya katabilmek için kolları sıvadı. PSG ve Real Madrid arasında kalan Fransız golcünün transfer ihtimaline dair çalışmaları başlattı.

BÜYÜK RESİM: Kylian Mbappe sezon öncesi Japonya kampına giden Paris Saint-Germain'in tur kadrosundan çıkarıldı ve bu yaz takımdan ayrılacağına dair söylentiler var. PSG, Fransız golcünün uzun süredir temasta olduğu Real Madrid ile önümüzdeki yaz bonservissiz olarak takıma katılmak için anlaşma yaptığını düşünüyor. Bu nedenle Kylian Mbappe'ye 31 Temmuz'a kadar karar vermesi için süre tanıdı.

MBAPPE NE KARARI VERECEK? Get French Football News'in haberine göre, PSG, Kylian Mbappe'ye 1 milyar euro değerinde 10 yıllık bir sözleşme teklif etti. Aksi halde bu yaz satılacağını Mbappe'ye bildirdi. Fransız golcünün karar vermesi için son tarih 31 Temmuz. Paris ekibi, Kylian Mbappe yeni sözleşme imzalamazsa onu satmaya istekli olduğunu göstermek için Fransız golcüyü kadro dışı bıraktı. Kylian Mbappe cephesi ise Real Madrid ile hiçbir konuda anlaşmadıkları konusunda ısrar ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? Mbappe'nin geleceğine dair tartışmalar ve dedikodular sürerken bu yazın hikayesi Fransız golcünün kararı olacak gibi görünüyor.